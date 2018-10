Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in der Nähe von Bernkastel-Kues schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah der Fahrer des Autos am Montagnachmittag beim Abbiegen auf eine Landstraße bei Monzelfeld das Motorrad, das eigentlich Vorfahrt hatte. dpa

Durch die Kollision sei der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er nochmals mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß, teilte die Polizei am Abend mit. Der Verletzte wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Der Unfallverursacher sei leicht verletzt worden.