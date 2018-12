später lesen Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt Teilen

Twittern

Teilen



Ein Motorradfahrer ist bei einem Überholversuch mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 54 Jahre alte Mann habe am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertags auf einer Landstraße bei Betzdorf im Kreis Altenkirchen ein Auto überholen wollen, berichtete die Polizei in Neuwied am Mittwoch. dpa