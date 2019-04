später lesen Motorradfahrer fährt in geparktes Auto: Schwer verletzt Teilen

Ein Motorradfahrer ist in Ludwigshafen auf ein geparktes Auto geprallt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 51-Jährige am Montagabend in die Hauptstraße im Stadtteil Rheingönheim eingebogen und wenig später aus zunächst unklarer Ursache auf das abgestellte Fahrzeug aufgefahren. dpa