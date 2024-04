Unfälle Motorradfahrer in Kaiserslautern schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Kaiserslauterns Innenstadt schwer verletzt worden. Der 31-Jährige verlor offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er am Samstagabend ein Auto überholen wollte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. „Vermutlich ohne Fremdeinwirkung stürzte er“, hieß es. Demnach kam er mit der Maschine von der Fahrbahn ab, rutschte über den Grünstreifen, schleuderte zunächst gegen die Fahrbahnbegrenzung und blieb anschließend verletzt auf der Fahrbahn liegen.