Motorradfahrer kollidiert mit Leitplanke und stirbt

Die Leuchtschrift „Unfall“ ist auf dem Dach eines Polizeiwagen zu sehen. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Prüm Ein Motorradfahrer hat nahe Feuerscheid (Eifelkreis Bitburg-Prüm) den Zusammenstoß mit einer Leitplanke nicht überlebt. Der 55 Jahre alte Fahrer kam am Samstag in einer Linkskurve von der Straße ab und prallte an die Abgrenzung auf der rechten Seite.



