Motorradfahrer kommt von der Straße ab: Schwer verletzt

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Baumholder Ein Motorradfahrer ist im Kreis Birkenfeld von der Fahrbahn abgekommen und fünf Meter weit in eine Böschung geschleudert worden. Er kam am Montagabend per Hubschrauber mit schweren Verletzungen in ein Klinikum, wie die Polizei mitteilte.

