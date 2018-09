Ein Motorradfahrer ist nahe Trier auf der L143 in eine Leitplanke gekracht und dabei schwer verletzt worden. dpa

Der 26-Jährige sei am Montag in einer Kurve zwischen Hockweiler und Pluwig gestürzt und anschließend in die Schutzplanke gekracht, teilte die Polizei mit. Er wurde in ein Trierer Krankenhaus gebracht.

Die L143 war in beide Fahrtrichtungen für 15 Minuten gesperrt.

Im Einsatz befanden sich ein RTW des DRK, ein Rettungshubschrauber mit Notarzt und die Polizeiinspektion Trier.