Unfall : Motorradfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Herschweiler-Pettersheim Beim Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto in Herschweiler-Pettersheim (Kreis Kusel) ist am Dienstagnachmittag ein 59-Jähriger schwer verletzt worden. Der Unfall habe sich an einer Kreuzung auf der Hauptstraße in Richtung Ohmbach ereignet, sagte die Polizei.

Ein Autofahrer hat den Angaben zufolge den Motorradfahrer übersehen und ihm dabei die Vorfahrt genommen - dabei kam es zu einer Kollision. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht - Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Der 77 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Laut Polizei befindet sich der Sachschaden im „fünfstelligen Bereich“. Wegen des Vorfalls wurde die Hauptstraße zwischenzeitlich gesperrt.

(dpa)