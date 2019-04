später lesen Motorradfahrer ohne Führerschein bei Sturz schwer verletzt Teilen

Twittern

Teilen



Ein Motorradfahrer ist in der Pfalz mit seiner Maschine gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei in Dahn hatte der 29-Jährige keinen Führerschein. Er war am Samstag bei Spirkelbach (Landkreis Südwestpfalz) am Ende einer Linkskurve aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen. dpa