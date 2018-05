später lesen Motorradfahrer schleudert bei Überholversuch in Böschung FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Ein Motorradfahrer ist bei einem Überholversuch bei Münchweiler an der Rodalb (Kreis Südwestpfalz) mit einem Auto kollidiert und in eine Böschung geschleudert worden. Bei dem Unfall am Freitagnachmittag erlitt der 19-Jährige schwere Verletzungen, wie die Polizei in Pirmasens am Samstag mitteilte. Der junge Mann hatte trotz Verbots zum Überholen eines Autos angesetzt, als dieses bereits zum Abbiegen ansetzte. Es kam zum Zusammenprall. Helfer retteten den 19-Jährigen aus dem Gestrüpp und leisteten Erstehilfe. An den beiden Fahrzeugen und der Leitplanke entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro. dpa