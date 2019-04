später lesen Motorradfahrer schwer verletzt: Passant klaut Zweirad Teilen

Ein 19-Jähriger ist in Homburg in einer verkehrsberuhigten Zone mit einem Motorrad von einer Straße abgekommen, gegen eine Bank geprallt und schwer verletzt worden. Der Mann habe keinen Motorradführerschein, zudem sei die Maschine nicht angemeldet gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. dpa