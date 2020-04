Motorradfahrer stirbt auf Bundesstraße 268

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Pellingen Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesstraße 268 zwischen Pellingen (Kreis Trier-Saarburg) und Trier ums Leben gekommen. Der Biker starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei in Trier am Sonntag mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa