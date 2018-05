später lesen Motorradfahrer stirbt bei Ausfahrt mit Gruppe Teilen

Bei einem Ausflug mit drei weiteren Motorradfahrern ist ein Biker am Samstag bei Herrstein (Landkreis Birkenfeld) ums Leben gekommen. Zwei der vier Motorradfahrer seien in einer Kurve aus bislang ungeklärten Gründen zu Fall gekommen, teilte die Polizei mit. Ein Mann sei dabei tödlich verletzt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Der andere Motorradfahrer wurde laut Polizei schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. dpa