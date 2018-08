später lesen Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto Teilen

Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer ist in der Eifel bei dem Zusammenstoß mit einem Wagen ums Leben gekommen. Der 77 Jahre alte Autofahrer habe ihm beim Auffahren von einem Parkplatz aus die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei in Bitburg am Montag mit. dpa