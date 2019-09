Motorradfahrer stößt mit Auto zusammen

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht (Aufnahme mit langer Belichtungszeit). Foto: Nicolas Armer/Archivbild.

Ensch Ein 62 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montag bei Ensch (Landkreis Trier-Saarburg) mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Autofahrer dem Biker an der Einmündung von der Landstraße 48 in die Bundesstraße 53 die Vorfahrt genommen, wie ein Sprecher der Polizei am Montagabend sagte.

