Motorradfahrer stürzt bei Überholmanöver

Ein Warndreieck mit der Aufschrift „Unfall“ steht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/Archivbild.

Obermoschel Ein Motorradfahrer ist bei einem missglücktem Überholmanöver auf einer Landstraße bei Obermoschel in der Pfalz (Donnersbergkreis) schwer verletzt worden. Der 64-Jährige hatte die Kontrolle über seine Maschine verloren, als er ein vorausfahrendes Auto in einer Rechtskurve überholen wollte, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

