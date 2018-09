später lesen Motorradfahrer tödlich verunglückt Teilen

In Fischbach bei Dahn an der Grenze zu Frankreich ist ein 47 Jahre alter Motorradfahrer am Sonntagnachmittag tödlich verunglückt. Laut Polizei befuhr der Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße die L 487 von Fischbach (Kreis Südwestpfalz) in Richtung Salzwoog und kam aus zunächst unbekannter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. dpa