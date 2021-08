Motorradfahrer von Auto in Waldrach angefahren: Fahrer tot

Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Waldrach Eine Autofahrerin hat am Montagabend bei einem Unfall einen Motorradfahrer so stark verletzt, dass dieser noch am Unfallort verstarb. Nach Polizeiangaben wollte die Autofahrerin auf der L149 bei Waldrach (Landkreis Trier-Saarburg) nach links abbiegen und erfasste dabei den ihr entgegenkommenden 57 Jahre alten Motorradfahrer.

Der Mann wurde frontal von dem Auto erfasst, stürzte über die Windschutzscheibe und wurde schließlich zu Boden geschleudert. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er noch am Unfallort starb. Die Autofahrerin erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt. Zur Unfallrekonstruktion wurde laut Polizei ein Sachverständiger beauftragt. Die L149 wurde zwischen der Abfahrt Morscheid und Thomm voll gesperrt.