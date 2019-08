Motorradfahrer will Unfall verhindern und wird verletzt

Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes. Foto: Jens Kalaene/Archivbild.

Naurath Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Naurath (Kreis Trier-Saarburg) schwer verletzt worden. Nachdem ein Autofahrer ihm die Vorfahrt genommen hatte, musste er so stark bremsen, dass er stürzte. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

