Motorradfahrer wird bei Flucht zum Geisterfahrer

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Motorradfahrer in Bad Kreuznach in die falsche Richtung auf eine Bundesstraße aufgefahren. Beamte wollten den 22-Jährigen in der Nacht zum Montag kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. dpa