Motorradfahrer wird von Auto überfahren: Lebensgefahr

Ein Rettungshubschraube fliegt vor bewölktem Himmel. Foto: Sebastian Gollnow/Archivbild.

Kusel Beim Zusammenprall mit einem Auto ist ein 17 Jahre alter Motorradfahrer am Freitag bei Kusel lebensbedrohlich verletzt worden. Zuvor habe er in einer Rechtskurve auf regennasser Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Abend mit.

