Mayen-Koblenz : Motorradfahrerin bei Unfall an Moselbrücke schwer verletzt

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Alken Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall an einer Moselbrücke im Landkreis Mayen-Koblenz schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte die Frau am Donnerstagnachmittag mit ihrem Motorrad an einer Kreuzung der Bundesstraße 49 nahe Löf auf die Brücke abbiegen und kollidierte dabei mit einem vorfahrtberechtigten Auto.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Durch den Zusammenstoß wurde ihr Motorrad gegen ein weiteres wartendes Motorrad geschleudert. Die Frau auf dem abbiegenden Motorrad zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerinnen des Autos sowie des zweiten Motorrads blieben unverletzt. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nach Polizeiangaben nicht mehr fahrbereit. Die Bundesstraße sowie die Auffahrt zu der Brücke blieben während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen für rund zwei Stunden gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:220715-99-31509/2

(dpa)