Motorradfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Blaulicht und der LED- Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild.

Deidesheim Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Motorrad in Deidesheim (Landkreis Bad Dürkheim) ist die Fahrerin des Krads leicht verletzt worden. Die Autofahrerin blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich auch in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa