Unfall Motorradfahrerin kommt in Gegenverkehr ab - schwer verletzt

Eine Motorradfahrerin ist auf einer Bundesstraße nahe Koblenz in den Gegenverkehr gekommen und bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die 54-Jährige sei am Freitag auf der Strecke in Richtung Isenburg (Landkreis Neuwied) mit einem Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Ein Rettungswagen brachte sie demnach in ein Krankenhaus.