Eine Motorradfahrerin hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Die 55-Jährige habe das Auto auf der Kreisstraße 20 zwischen Ettringen und Kottenheim in der Eifel überholen wollen, sei dabei aber in dessen Heck gekracht und gestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. dpa