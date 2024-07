Sicherheit Motorradtraining: Mit der Polizei zum Nürburgring

Motorradtour mit der Polizei: Mit einem Ausflug zum Nürburgring will die Polizei junge Motorradfahrer über mögliche Gefahren aufklären. Am Sonntag geht es daher für 50 Fahrerinnen und Fahrer zunächst zu einem Fahrsicherheitstraining mit Fahrlehrern in Daun und anschließend auf den Nürburgring.