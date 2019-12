Mountainbikefahrer stirbt nach Sturz aus zehn Metern Höhe

Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa.

Überherrn Ein 47 Jahre alter Mann ist auf einem Mountainbike-Pfad im Beruser Wald nahe der französischen Grenze einen Steilhang hinunter gestützt und gestorben. Der Mann sei am Samstagnachmittag mit einer Gruppe anderer Mountainbiker in Überherrn im Landkreis Saarlouis unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen.

