Schwere Verletzungen hat ein Mountainbiker bei einem Sturz in der Nähe von Bad Dürkheim erlitten. Nach einem Sprung im Wald sei der 41-Jährige trotz eines Helms am Mittwoch mit schweren Kopfverletzungen von seiner Freundin gefunden worden, berichtete die Polizei am Donnerstag. dpa