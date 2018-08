später lesen „Mozart Wochen Eifel“ warten mit zwölf Konzerten auf Teilen

Twittern

Teilen



Von Kammermusik bis zum großen Orchesterkonzert: Mit einem hochkarätigen Programm geht die Klassikserie „Mozart Wochen Eifel“ in diesem Jahr wieder an den Start. Zwölf Konzerte unter anderem mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim, der Jungen Philharmonie Ukraine und dem Kammerchor Westeifel werden vom 28. Oktober bis zum 30. November erklingen, teilten die Organisatoren am Donnerstag in Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) mit. dpa