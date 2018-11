Mozartwochen Eifel zählten rund 2800 Besucher

Die Klassikserie Mozartwochen Eifel hat in diesem Herbst rund 2800 Besucher angezogen. Sechs von zwölf Konzerten seien ausverkauft gewesen, teilten die Organisatoren in Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) mit. dpa

Die Reihe wartete auf mit einer musikalischen Palette - von Kammermusik bis zum Orchesterkonzert. Am Freitagabend gehen die Mozartwochen Eifel mit einem Konzert im luxemburgischen Marnach zu Ende.

„Unsere Konzerte hatten durchweg eine tolle Auslastung und eine sehr positive Resonanz“, sagte Geschäftsführer Georg Sternitzke. Das Festival, das es seit 2002 in der Regel alle drei Jahre gibt, soll 2021 wieder an den Start gehen. Es gehöre zu den bedeutendsten Kulturevents in der Eifel. Zur letzten Auflage der Reihe kamen bei größeren Spielorten rund 3000 Gäste.

Unter anderem wurde die Konzerten bestritten vom Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim, der Jungen Philharmonie Ukraine und dem Kammerchor Westeifel. Für die 7. Auflage des Festivals in 2021 hat der musikalische Leiter Georg Mais eine Vision: Er wolle die Konzerte auch über die Grenze nach Belgien bringen.

Mozart Wochen Eifel