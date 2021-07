Mülltrennung und vegan: „Nachhaltige Schulen“ ausgezeichnet

Mainz Zwischen Ahrweiler, Montabaur und Speyer sind am Mittwoch 22 Schulen in Rheinland-Pfalz mit der Plakette „Nachhaltige Schule“ ausgezeichnet worden. Die Idee dazu entstand 2019 nach dem Start der Klimastreikbewegung „Fridays for Future“ als Initiative von Bildungsministerium und der Landesvertretung der Schülerinnen und Schüler.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die teilnehmenden Schulgemeinschaften mussten für die Auszeichnung nach vorgegebenen Kriterien eine bestimmte Punktzahl erreichen.

Auf bislang zwei Runden Tischen wurden seit Juni 2019 Ideen für mehr Nachhaltigkeit an der Schule gesammelt. So entstand der Punktekatalog: Er reicht vom ausreichend Fahrradstellplätzen über Mülltrennung und LED-Beleuchtung bis zu veganen Mahlzeiten. Beim Lernen soll es mehr naturnahen Unterricht draußen geben und bei Klassenfahrten keine Flüge.

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) zeigte sich erfreut, dass trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie 22 Schulen an der Ausschreibung teilgenommen haben. Im Schuljahr 2019/20 waren 46 Schulen ausgezeichnet worden. „Mit unserer Ausschreibung wollen wir einen Anreiz dafür schaffen, dass sich alle Schulen - egal ob klein oder groß, egal ob Grund-, Förder- oder weiterführende Schule - auf den Weg in Richtung Nachhaltigkeit machen“, erläuterte Elias Manhillen als Schülervertreter.