„Müssen das Spiel gewinnen“: Kaiserslautern hadert mit Remis

Braunschweig- Ein Punkt in Braunschweig ist eigentlich ein ordentliches Ergebnis. Doch der 1. FC Kaiserslautern und Trainer Antwerpen sind nicht zufrieden. Im Aufstiegskampf bleibt zum Jahresabschluss alles eng.

In der vor der Halbzeitpause ausgeglichenen Begegnung geriet Kaiserslautern nach 49 Minuten durch ein Tor von Jomaine Consbruch in Rückstand. Der Treffer für die Gastgeber war aber irregulär, weil Enrique Pena Zauner zuvor im Abseits stand. „Wir kriegen ja auch immer Informationen, wie die Tore gefallen sind. Ich hatte im Spiel schon den Eindruck, dass eine Abseitsposition vorliegt“, sagte Antwerpen zum fragwürdigen Braunschweiger Führungstor. „Der Schiedsrichter kann dafür nichts, aber der Linienrichter steht in einer Superposition und muss das eigentlich sehen.“

Nach dem Fastabstieg in die Regionalliga in der vergangenen Spielzeit und einem verpatzten Start in diese Saison überwintert der 1. FC Kaiserslautern nach dem Unentschieden in Braunschweig mit 33 Punkten auf Platz sechs der Tabelle. Zum Start ins neue Jahr wartet auf die Pfälzer dann gleich wieder ein Topspiel. Am 15. Januar 2022 gastiert mit dem nur drei Zähler besseren SV Meppen eines der Überraschungsteams der Liga im Fritz-Walter-Stadion.