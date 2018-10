später lesen „Müssen Punkte holen“: Lautern erwartet Uerdingen Teilen

Mit einem Erfolg gegen den KFC Uerdingen will Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag (14.00 Uhr) bis auf fünf Zähler an den Tabellenzweiten heranrücken. „Wir müssen bis zum Winter möglichst viele Punkte holen, um den Anschluss nicht zu verpassen. dpa