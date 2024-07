Sport & Freizeit Murmel-Mannschaften treten zu Turnier in Rheinland-Pfalz an

Zur Deutschen Meisterschaft im Kuhlemurmeln treten 25 Mannschaften mit je vier Spielern in Weisenheim am Sand an. Die Teams kommen den Veranstaltern zufolge aus dem ganzen Bundesgebiet. Gespielt wird in acht Gruppen auf drei Sandplätzen in dem pfälzischen Ort, „geklickert“ wird mit genormten Porzellankugeln mit einem Durchmesser von 16 Millimetern. Sechs Murmeln sind im Spiel.