später lesen Muscheid: Wandel in Autoindustrie trifft Rheinland-Pfalz Teilen

Twittern

Teilen



Der tiefgreifende Wandel in der Autoindustrie hin zu alternativen Antriebstechnologien wird Rheinland-Pfalz nach Einschätzung von DGB-Landeschef Dietmar Muscheid besonders treffen. „Da haben wir in Rheinland-Pfalz eine ganz besondere Problematik: Wir haben viele Zulieferer, gerade im klassischen Motorenbau, in der Antriebstechnik, in der Abgastechnik“, sagte er in einem Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. dpa