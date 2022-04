Ausstellung : Museum für Antike Schifffahrt will neue Geschichten erzählen

Mainz Fünf Römerschiffe stehen im Zentrum des Museums in Mainz. Ihre Ausstellung wird so umgestaltet, dass Besucherinnen und Besucher mit dem Blick auf die Antike ihre Gegenwart anders betrachten. Bis dahin wird das Museum geschlossen.

Nach fast drei Jahrzehnten will das Museum für Antike Schifffahrt in Mainz neu auf Besucherinnen und Besucher zugehen. Für Umgestaltung und Umbau wird das zum Leibniz-Forschungsmuseum RGZM gehörende Haus vom 1. Juli an bis zum Frühjahr 2023 geschlossen, wie RGZM-Generaldirektorin Alexandra Busch am Freitag mitteilte. Im Zentrum des Museums stehen die 1981/82 am Mainzer Rheinufer gefundenen Römerschiffe aus dem dritten und vierten Jahrhundert.