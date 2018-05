später lesen Museum zeigt Familien-Ausstellung über Kinderbuchhelden FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Das Sams, Pippi Langstrumpf, Pumuckl und viele mehr: Das Historische Museum der Pfalz in Speyer zeigt von Freitag an eine Familien-Ausstellung über Kinderbuchhelden. Die Ausstellung solle Kindsheitsträume verwirklichen, sagte Museumschef Alexander Schubert bei der Vorstellung der Schau am Mittwoch. dpa