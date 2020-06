„Musik und Kunst auf der Flucht“: Konzertvorbereitungen

Mainz Musik, Malerei und Dichtung können Verbindungen in viele Richtungen schaffen - mit dieser Idee hat das Projekt „Musik und Kunst auf der Flucht“ in den vergangenen drei Jahren mehr als 30 Künstler aus arabischen, afrikanischen und asiatischen Ländern betreut, miteinander vernetzt und auf die Bühne gebracht.

„Musik spielt für das Ankommen in einem fremden Land eine große Rolle“, sagt die iranische Musikerin Azadeh Bahrami, die kurz vor dem Abschluss ihres Studiums in Mainz steht. „Am Anfang ist man manchmal ein bisschen depressiv, man kennt niemand und hat viel Heimweh.“ Das Projekt der Malteser helfe dabei, andere kennenzulernen und mit eigenen Talenten und Stärken auf positive Weise aktiv zu werden. Bahrami gründete einen Chor für Geflüchtete - „da haben wir auch deutsche Lieder gesungen und so die Sprache gelernt“.