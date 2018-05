später lesen Musikhochschule Saar will trotz Sparkurs Qualität halten Teilen

Eine der kleinsten Musikhochschulen Deutschlands, die Hochschule für Musik Saar (HfM) in Saarbrücken mit rund 450 Studierenden, setzt auch in Zukunft mehr auf Qualität als auf Quantität. „Wachstum ist nicht das primäre Ziel“, sagte Bildungsminister Ulrich Commerçon (SPD) am Dienstag in Saarbrücken, „sondern wir wollen keinerlei Abstriche bei der Qualität machen.“ dpa