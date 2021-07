Musikproduzent Frank Farian: „Der ESC hat mich nie gereizt“

Miami/Kirn Musikproduzent Frank Farian („Daddy Cool“) kann sich für den Eurovision Song Contest (ESC) nicht recht erwärmen. „Der ESC hat mich nie gereizt“, sagte Farian der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn ich ein gutes Lied hatte, habe ich das für meine eigenen Interpreten aufgehoben.

Farian wurde 1941 als Franz Reuther im rheinland-pfälzischen Kirn geboren und lebt heute in Miami. Als Produzent von Boney M. („Ma Baker“, „Rasputin“) und Milli Vanilli („Girl You Know It's True“) gelangen ihm internationale Erfolge. Am Sonntag wird er 80 Jahre alt.