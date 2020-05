Muslime feiern Ende des Ramadan

Bad Kreuznach/Mainz Zahlreiche der rund 200.000 Muslime in Rheinland-Pfalz haben am Sonntagmorgen nach entbehrungsreichen Wochen das Ende des Fastenmonats Ramadans gefeiert. Verstöße gegen die Corona-Regeln wurden dabei nach Darstellung der Polizei auch bei größeren Veranstaltungen nicht bekannt.

In Mainz und Bad Kreuznach trafen sich mehrere hundert Menschen zu Gebeten. Im Raum Koblenz, Ludwigshafen und Trier waren die Versammlungen kleiner.

Mehr als 400 Gläubige fanden sich in Bad Kreuznach auf der Pfingstwiese zu einem etwa einstündigen Gebet zusammen. Maximal 600 Menschen seien zugelassen gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die DITIB Gemeinde Bad Kreuznach hatte zu der Veranstaltung eingeladen. Stadtverwaltung und Polizei seien vor Ort gewesen, zur Einhaltung der Corona-Richtlinien war sei auch ein Sicherheitsdienst eingesetzt gewesen. „Es kam zu keinen Beanstandungen hinsichtlich der bestehenden Corona-Bekämpfungsverordnung.“

In Mainz versammelten sich etwa 500 bis 600 Menschen in einem Gewerbegebiet. Der Polizei seien keine Verstöße gegen Abstands- oder andere Coronaregeln bekannt, sagte ein Sprecher. In Konz trafen sich nach Polizeiangaben etwa 90 Gläubige zu einem Morgengebet auf dem Parkplatz des Schwimmbads.