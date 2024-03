Glaube Muslimischer Fastenmonat Ramadan beginnt

Auch für viele Muslime in Rheinland-Pfalz beginnt ab diesem Sonntag der traditionelle Fastenmonat Ramadan. Abschluss des Fastenmonats ist das Zuckerfest, das ab dem 9. April gefeiert wird. In Rheinland-Pfalz leben nach Angaben des Kulturministeriums etwa 200 000 Musliminnen und Muslime. Nicht für alle Muslime beginnt der Ramadan am selben Tag. Je nach Mondkalender oder Auslegung beginnt der Fastenmonat für Gläubige am Sonntagabend oder am Montagabend.