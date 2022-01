„Muss mehr kommen“: IHK will Schwung bei Biotech-Förderung

Mainz/Koblenz Der Erfolg von Biontech ist „eine Jahrhundertchance“ für ganz Rheinland-Pfalz, findet die Industrie- und Handelskammer. Doch die dürfe nun nicht verspielt werden. Sorgen bereiten der Wirtschaft zudem der Fachkräftemangel, die Rohstoffpreise und der Export.

Rössel warb für die Idee eines „Biotech Valley“ in Rheinland-Pfalz - in Anlehnung an das Silicon Valley in Kalifornien als einem der weltweit wichtigsten Standorte der IT-Industrie. Mainz bilde zwar den Kern des Biotechnologiesektors in Rheinland-Pfalz. „Wir haben aber eine ganze Perlenkette von Biotech-Standorten.“

Viel Hoffnung setzt die IHK laut Jertz auch auf das Projekt „Working Family“, das junge Leute für einen Beruf in der Hotellerie und Gastronomie gewinnen will - einer Branche, die unter der Pandemie besonders zu leiden hat. Bei all diesen Bemühungen dürfe nicht vergessen werden, dass die rheinland-pfälzische Wirtschaft auch immer stärker auf gut ausgebildete Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen sein werde. Die Arbeit der vier sogenannten Welcome Center, die in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium in Mainz, Ludwigshafen, Koblenz und Trier betrieben werden, seien ein gutes Instrument zur Rekrutierung ausländischer Fachkräfte, „auf das wir in Zukunft noch stärker setzen werden“.