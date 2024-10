Tiere Mutmaßlich Igel misshandelt: Ermittlungen wegen Tierquälerei

Weil ein Mann in einem Garten in Speyer einen Igel misshandelt haben soll, wird gegen ihn wegen Hausfriedensbruch und Verstößen gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Anwohner hatten die Polizei gerufen, als sie in der Nacht eine verdächtige Person mit einer Taschenlampe in ihrem Garten bemerkten. Der Mann konnte nach Angaben der Ordnungshüter zunächst flüchten, wurde aber durch das Videomaterial der Anwohner eindeutig identifiziert.