Mutmaßliche Autoknacker festgenommen

Nach einer Serie von Autoaufbrüchen in Heilbronn haben Spezialkräfte der Polizei drei Verdächtige festgenommen. Die Bande soll für über 70 Taten in Baden-Württemberg und den angrenzenden Bundesländern verantwortlich sein, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Heilbronn mit. Der Wert der Beute sowie der entstandene Schaden betragen demnach mehr als eine halben Million Euro. Die Männer sitzen in Untersuchungshaft. dpa