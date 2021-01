Mutmaßliche Betrügerin bei Verkehrskontrolle gefasst

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Saarlouis Eine per Haftbefehl gesuchte Frau aus Saarlouis soll unter anderem Markenartikel und teure Handys auf einer Online-Handelsplattform verkauft haben, ohne die Ware zu liefern. Die 23-Jährige sei der Polizei bei einer Verkehrskontrolle in der Silvesternacht ins Netz gegangen, teilten die Behörden im Saarland am Montag mit.

