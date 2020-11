Mutmaßliche Chefs von Rauschgifthändler-Bande verhaftet

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die Polizei hat drei mutmaßliche Anführer einer im Saarland ansässigen Bande von Rauschgifthändlern verhaftet. Die 30, 39 und 52 Jahre alten Männer seien in ein Gefängnis in Saarbrücken gebracht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Zoll am Montag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa