Mutmaßliche Drogendealer: Ein Kilogramm Drogen im Auto

Drogen im Wert von mehr als 10 000 Euro hat die Polizei bei mutmaßlichen Drogenhändlern in Pirmasens und im Saarland gefunden. In der Nacht zum Sonntag habe eine Polizeistreife zunächst ein Auto mit drei Insassen kontrolliert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. dpa