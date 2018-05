später lesen Mutmaßliche Grabschmuckdiebe kurz nach der Tat gefasst FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Twittern

Teilen



Zwei Männer, die auf einem Friedhof in Darmstadt im großen Stil Grabschmuck und Bronzestatuen gestohlen haben sollen, sind nur wenige Stunden später in Worms gefasst worden. Nach Mitteilung der Polizei stehen die 24 und 29 Jahre alten Brüder im Verdacht, in der Nacht zum Freitag auf dem Waldfriedhof in Darmstadt Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro eingesackt zu haben. dpa