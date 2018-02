Mutmaßliche Räuberin nach langer Fahndung verhaftet

Mehr als zehn Jahre nach einem Überfall hat die Polizei eine mutmaßliche Räuberin in Mainz festgenommen. Die 45 Jahre alte Frau soll 2007 mit drei Mittätern in Italien einen Mann in seiner Wohnung schwer verletzt, gefesselt und ausgeraubt haben, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Die italienischen Behörden suchten seit 2009 europaweit nach der Frau. dpa

Festgenommen wurde sie am Montag. Ihr droht in Italien eine Haftstrafe von neun Jahren und vier Monaten. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, geht das aus dem Haftbefehl hervor, den die Behörden aus Bologna ausgeschrieben hätten. Demnach sei die Frau in Abwesenheit verurteilt worden. Nun stehe die Auslieferung an.

Aktuell befindet sich die Frau in einer Justizvollzugsanstalt in Rheinland-Pfalz. Auf die Spur der in Mainz lebenden Frau kam die Bundespolizei im sächsischen Bad Gottleuba-Berggießhübel (Kreis Sächsische Schweiz) bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 17 im sächsisch-tschechischen Grenzgebiet. Der kontrollierte Anhänger war auf die Frau zugelassen, die sich aber nicht im Fahrzeug befand. Bei der Überprüfung der Daten wurden die Beamten auf die Fahndung aufmerksam. Sie informierten ihre Kollegen in Mainz, die die Frau in ihrer Wohnung festnahmen.

Da weder Einwohnermeldebehörden noch Kfz-Zulassungsbehörden Daten von Personen mit dem Fahndungssystem der Polizei abgleichen dürften, „konnte sich die Frau sozusagen unter dem Radar bewegen“, sagte der Polizeisprecher. Daher habe sie trotz internationalen Haftbefehls erst aufgrund einer Polizeikontrolle aufgespürt werden können. Die Beamten nämlich hatten die Möglichkeit genutzt, den Namen mit der aktuellen Fahndungsliste abzugleichen.

Meldung der Polizei